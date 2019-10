Kızılçukur Vadisi'nde gün batımı bir başka güzel

Turistlerin yoğun ilgisini çeken Kapadokya 'da güneşin batışının en iyi izlendiği nokta olarak bilinen Kızılçukur Vadisi, her yıl on binlerce yerli ve yabancı konuğu ağırlıyor.Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında gün boyu çeşitli aktivitelere katılan turistler, gün batımına doğru Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur'da, güneşin peribacaları ve kaya oluşumlarına yansıyan son renklerini izleyerek günü tamamlıyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, gün batımını izlemek için vadi girişine gelen konuklar, seyir alanında farklı ışık huzmeleri altında hatıra fotoğrafı çekiyor.Düğün fotoğrafı çektirmek isteyen gelin ve damatlara da ev sahipliği yapan alanda son beş yılda 374 bin 626 kişi gün batımını izledi.Ortahisar Belediyesine ait gişeden bilet alınarak girilebilen alanda, 2015 yılında 60 bin 290, 2016'da 58 bin 220, 2017'de 70 bin 317, geçen yıl 65 bin 553, bu yılın ocak-eylül döneminde ise 120 bin 246 turist, peribacalarının üzerinde masalsı bir görünüm sunarak batan güneşi seyretti."Kızıl renge bürünerek farklı bir görüntü sergiliyor"Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peribacaları ve doğal oluşumların geniş bir coğrafyaya yayıldığı Kapadokya'da turistlere yönelik farklı alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.Vadi yürüyüşünün de gerçekleştirildiği Kızılçukur'da gün batımı vaktinde çok sayıda turistin ağırlandığını belirten Ateş, "Kızılçukur Vadisi gün batımının en güzel seyredildiği noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Vadide farklı renklerdeki kaya oluşumlar, gün batımı esnasında kızıl renge bürünerek farklı bir görüntü sergiliyor." dedi.Alanda gün batımını izleyen İtalyan turist Barbara Bagnoli, daha önce farklı ülkelere seyahat ettiğini ancak Kapadokya'daki görüntünün benzeri ile karşılaşmadığını anlattı.Bagnoli, "Doğanın ortaya çıkardığı manzara inanılmaz. Burası her yerde görebileceğimiz coğrafi şekillerin dışında etkileyici bir yer. Bölge genel itibarıyla çok güzel. Kapadokya'da gün batımını izlemek ise harika. Arkadaş grubuyla geldim, hepimiz çok beğendik." diye konuştu."Masallar ülkesi gibi"Yaşadığı İsviçre'den tatil için gelen Hatice Göktürk de Kapadokya'nın hayranlık uyandıran bir manzaraya sahip olduğunu dile getirerek, "Kapadokya'nın inanılmaz bir manzarası var, masallar ülkesi gibi. Ortam çok güzel. Gün batımı zaten muhteşem. Çokça fotoğraf çekiyorum. Döndüğümde arkadaşlarımla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.Turist rehberi Cem Güllüoğlu ise bölgedeki tarihi, doğal ve kültürel alanlarda gezdirdiği turistlerin, Kapadokya'nın sunduğu manzaradan çok etkilendiğini vurguladı.Bölgenin neolitik çağdan beri bilinen bir yer olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, şöyle konuştu:"Kızılçukur Vadisi ise volkanik çöküntünün yaşandığı yer olduğu için çukur şeklinde bir yapının oluştuğu alan. Demir oksitlenmesi ile buradaki kayalıkların rengi kırmızıya daha yakın. Ayrıca gün batımındaki ışık huzmeleri, kayalıkların daha kızıl görünüme kavuşmasını sağlıyor. Bu nedenle Kızılçukur, gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri. Eşlik ettiğim turist gruplarını gün batımında buraya getiriyorum. Vadideki peribacası ve kaya oluşumlarının renkleri, yabancı konuklarımızı çok etkiliyor."