02.07.2019 09:37
Haberler » Güncel » Haber

Kızıldağ Yaylasında mobil ATM hizmeti

Kızıldağ Yaylasında mobil ATM hizmeti

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı 1660 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Ziraat Bankası'na ait mobil ATM hizmet vermeye başladı.

Adana 'nın Karaisalı ilçesine bağlı 1660 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Ziraat Bankası 'na ait mobil ATM hizmet vermeye başladı.

AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Cavit Namdar, yaylanın yazı aylarında yaklaşık 50 bin nüfusa ulaşmakta olduğunu belirterek,"Yaz tatilini burada geçiren vatandaşlarımızın bankacılık sorunlarını çözmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda Kızıldağ Yaylası'nda Ziraat Bankası mobil ATM'si hizmet vermeye başlamıştır. Başta milletvekilimiz Tamer Dağlı 'ya, AK Parti Karaisalı İlçe Teşkilatına, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Donmez' e, Kızıldağ Güzelleştirme Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Halkımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Ziraat Bankası , Karaisalı , AK Parti , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:25 Başkan Uysal: "Her zaman Antalyaspor'un yanındayız"
11:25 Kelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyat
11:25 Trump: "İran ateşle oynuyor"
11:25 Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi
11:25 Bakan Pekcan'dan Haziran ayı ihracat değerlendirmesi
11:25 Bu yılın ilk yarısında 546 Kuzey Koreli Güney'e iltica etti
11:23 Hak ihlallerini en aza indirecek proje