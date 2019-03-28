Kızıldam Mahallesi'nde 2 km'lik İsale Hattı Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kızıldam Mahallesi'ndeki içme suyu temin eden mevcut isale hattının yenileme çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 kilometrelik hat yenileme çalışması sayesinde vatandaşa daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu kazandırıldı.

"MASKİ, üzerine düşen görevi yapıyor"

Kızıldam Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Gülcan, "Mahallemize içme suyunu ulaştıran isale hattımız eski ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Sık Sık bize sorun yaratan hattımız MASKİ yetkilileri tarafından ele alınarak yenilendi. Bu çalışma sayesinde mahallemize daha sağlıklı ve kaliteli su temin edildi. MASKİ, üzerine düşen görevi yapıyor. Mahallem ve muhtar olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler