31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi yoğun bir şeklide mahalle ziyaretlerini sürdüren, Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem belediye başkan adayı Mehmet Kızıldaş, Göçeruşağı Mahallesini ziyaret etti.Göçeruşağı mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Kızıldaş'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.Göçeruşağı Mahallesi sakinlerinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Turan Çabuk, "Başkan Kızıldaş'ın bugüne kadar bizlere sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yaptığı hizmetler için kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Ziyaret sırasında konuşan Göçeruşağı Dernek Başkanı Hakkı Genç ise, "naşkanımızın gerçekleştirdi ziyaret bizleri oldukça mutlu etti. Değerli başkanımızın ve Arguvan Belediyesinin sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Göçeruşağı sakinlerine ise bizleri böyle bir kalabalık ve coşkuyla karşıladıkları için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş ise, "Bizleri böylesine sıcak, samimi, içten ve gönül dolusu duygularla karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri sofralarınıza davet ettiniz, lokmalarınızı, yüreğinizi bizimle paylaştınız için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti."Elimizden geldiğince Arguvan'a hizmet etmek için çalışıyoruz" diyen Başkan Kızıldaş, "Hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit mesafede davranarak Alevi'siyle, Sünni'siyle,,Kürdüyle, Türküyle herkesi eşit görerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Arguvan'a yaptığımız hizmetleri görüyorsunuz, zaman zaman bir araya geliyoruz eksikleri tespit ediyoruz ve çözümle sizlere geliyoruz. Arguvan merkez ve tüm mahallerinin bugüne kadar aldığı hizmetlerin çok daha fazlasını almasını istiyoruz. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Önümüzde ki dönemde sizlere çok daha fazla hizmet edecek, yaşam kalitenizi, standartlarınızı daha yükseğe çekeceğiz. Tüm sorunlarımızı çözmek için el birliğiyle, elimizden geldiğince çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.Göçeruşağı Mahallemize bugüne kadar hizmet vermeye çalıştık diyen Başkan Kızıldaş, "Muhtarımız geldi eksikleri bizlerle paylaştı. Sorguladı, mahallesini her zaman savundu. Altyapıyla ilgili eksikleri gidermek için kurumlarla görüşmeleri beraber yaptık. Yapılacak olan hizmetlerin temelini attık, çalışmaları başlattık yaz aylarında bitirmeyi planlıyoruz. Elimizden geldiğince Ovacık yaylamıza kadar oluşan sorunları gidermeye çalıştık" şeklinde konuştu.Kızıldaş "Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir parti, sadece Türkiye de değil belki de Dünya da bu kadar ayakta kalabilmiş, uzun soluklu, dimdik duran bir geçmişle ender bir parti olma özelliği taşıyor. Bu partiyi Mustafa Kemal Atatürk kurdu ve bu partiyi sizlere, bizlere, hepimize emanet etti. Bu emanete Göçeruşağının kıymetli vatandaşları bugüne kadar sahip çıktı, bundan sonra da çıkacağına sonuna kadar inanıyorum. Cumhuriyetin kazanımları, Cumhuriyetin varoluşu sizlerin, bizlerin, Türkiye'nin çağdaş, aydınlık yüzlü insanlarının sayesinde ayakta duruyor. Bundan sonra da sizler sayesinde tüm gücüyle ayakta durmaya devam edecektir. Hiç kimse bu partiyi de bu partinin değerlerini de yıkmaya ne kadar yeltendiyse de başarılı olamadılar, yıkamadılar. Biz bu değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz Sizler, bizlerle birlikte olduğunuz sürece, destekleriniz sürdüğü sürece inanıyoruz ki bu ülke de çok daha güzel şeyler olacak" ifadelerine yer verdi.Arguvan'da her alanda çok güzle bir birlik ve beraberlik sağladıklarının altını çizen Başkan Kızıldaş, "Bu birlik ve beraberliğimizi barış içerisinde, kardeşçe yaşayarak sürdürmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın farklı niyet ve düşüncelere sahip olan kişiler olabilir. Arguvan halkının büyük bir bölümü asla itişmeden, kalkışmadan, kavgadan, gürültüden yana değil. Arguvan, yaşam tarzıyla her zaman örnek ilçe olma özelliği taşımıştır. Arguvanlılar, ötekileştirme ve ayrıştırmaya hayatlarında yer vermeden yaşamışlardır. Bundan sonra da bu böyle olmaya devam edecektir. Ben tekrar bu gönül dolusu, yürekten karşılama için sizlere teşekkür ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA