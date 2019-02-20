Kızıldaş'tan Pazar Ziyareti

Kaynak: İHA

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, her çarşamba ilçede kurulan pazarı ziyaret etti. Kızıldaş, pazarcı esnafını ziyaretinin ardından ilçe esnafıyla da bir araya geldi.Kızıldaş, gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, yeni dönemde tekrar aday gösterilmesinden dolayı duyulan memnuniyetin dile getirilmesiyle karşılaştı. Kızıldaş, pazarcı esnafına bol kazançlar temennisinde bulundu. Pazar esnafının ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kızıldaş, "Soğuk havaya ve mesafeye rağmen ilçemize büyük özveriler göstererek gelen pazarcı dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Soğuk havaya rağmen pazarcı kardeşlerimizin sıcak karşılaması ve sohbeti içimizi ısıttı. Bizler hep birlikte kazanç sağlayalım, hep birlikte iyi olalım istiyoruz. Sizlerin ilçemize gelerek gösterdiği çabanın, çektiği soğuğun karşılığını gördük demenizi, kazanım elde etmenizi istiyoruz" dedi.Herkesin dostu olduklarının altını çizen Kızıldaş, "Bizler bugüne kadar ezilenin, emekçinin, yoksulun kısacası herkesin dostu olduk. Elimizdeki gücü ve imkanları sizlere destek olmak için kullandık" ifadelerini kullandı.Arguvan'a yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen ilçe esnafı ise, ziyaretten memnun olduklarını söyleyerek, destek vereceklerini belirttiler.Arguvan için elinden gelen gayreti her zaman için gösteeceklerini söyleyen Kızldaş, "Tüm çabamız, daha yaşanılabilir bir Arguvan için, Arguvan'a hizmet etmeyi seviyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde, "Derman Belediyeciliğiyle" bundan sonraki süreç içerisinde çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA