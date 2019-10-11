İran'a ait Kızıldeniz'de bulunan tanker, roketle vuruldu

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İran Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, patlamaya 2 roketin neden olduğu iddia edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin yaklaşık 100 km açıklarında seyir halindeki İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait tankerde patlama meydana geldiğini duyurdu. Uzmanlar terör saldırısı ihtimalini değerlendiriyor.

İran Ulusal Petrol şirketi iki füzenin tankeri hedef aldığını bildirdi. İran devlet televizyonu da iki tankerde hasar oluştuğunu kaydetti.Patlama ve yangın sebebiyle gemideki petrolün Kızıldeniz'e sızdığı bildirildi.

TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ

Ekipte ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Yetkililer olayın terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.