Kızılhaç'tan Başkan Atila'ya Ziyaret

Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ve Alman Kızılhaç Heyeti, örnek sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti. Heyet Başkan Atila'yla birlikte Büyükpark'taki +1 Down Kafe ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılayı'nın Bornova Şube Başkanı Fahrettin Dokak ile Alman-Kızılhaç Borken Derneği'nden Başkan Jürgen Puhlmann, Gönüllü Başkan Aloys Eiting, Vestfalya-Lippe Bölgesi Yönetim Kurulu Birinci Başkanı Dr. Hasan Sürgit ve Başkan Yardımcısı Nilgün Özel, Almanya Gronau Şehrinin Kızılhaç Başkanı Sandra Cichon Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti.

Heyet üyeleri, Bornova Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile birlikte Büyükpark'ta bulunan Gençlik Merkezi'ni ve +1 Down Kafe'yi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet üyeleri Bornova'da hayata geçirilen ve yardımlaşmayı öne çıkaran projeleri incelemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile birlikte başta Dost Market olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Yardımlaşma alanında örnek projeleri işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ve Alman Kızılaç Heyeti'ne ziyaretleri ve projelerimize gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Bornova'nın yardımsever insanlarının dayanışmayı ve yardımlaşmayı her zaman öne çıkaracaklarına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler