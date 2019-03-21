Kızılırmak Deltası'nda Kuş Halkalama Çalışmaları

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak
Deltası Kuş Cenneti'nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezince ilkbahar dönemi kuş halkalama çalışması gerçekleştiriliyor.
OMÜ Bafra
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Ornitoloji Araştırma Merkezi Görevlisi Dr. Cemal Özsemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2019 ilkbahar dönemi kuş halkalama çalışması yürüttüklerini söyledi.
Deltadaki Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Cernek Gölü kıyısında OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından 2002 ilkbahar döneminden bu yana kuş halkalama çalışmaları yaptıklarını bildiren Özsemir, bugüne kadar 150 bin kuşa halka taktıklarını anlattı.
Her yıl kuşların kışlama alanlarından üreme alanlarına gittikleri ilkbahar dönemde 15 Mart-30 Mayıs tarihlerinde halkalama çalışması yaptıklarını belirten Özsemir, "Bu çalışma ile kuşlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Halkalanan kuşlarla ilgili geri bildirim alıyoruz. İsrail
, Finlandiya
, Mısır
, KKTC
, Polonya
, Ukrayna
, Rusya
, Suriye
gibi ülkelerde halkaladığımız kuşlar yeniden yakalanıp kaydedilerek bize bildiriliyor. Böylece kuşların göç yollarını belirliyoruz. Ayrıca hangi kuşların nesli tükeniyor, hangi kuşlar yeni gelmiş, bunları da öğrenmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Özsemir, Türkiye
'nin Karadeniz
kıyısında bulunan en büyük deltası olan Kızılırmak Deltası'ndaki halkalama çalışmalarıyla kuşların yaşam döngüleri, göç dinamikleri, konaklama süreleri, göç stratejileri gibi bilgilere da ulaşmayı amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu zengin flora, fauna ve doğal güzellikleriyle asıl listeye girmeye aday bir alandır. Delta, yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, su basar orman ve çayırları, kumullar gibi birçok habitatı içinde bulunduran delta, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda kuş halkalama çalışmalarımız sırasında kuşlar yakalanıp gerekli ölçümleri alınıp tekrar doğaya bırakılıyor."
Cemal Özsemir, Türkiye'nin en uzun süreli düzenli halkalama yapan istasyonu olduklarını sözlerine ekledi.
- Kızılırmak Deltası Samsun
'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.
Sulak alanları 12 bin hektarı bulan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 kuş türünün ürediği belirlendi.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO'nun geçici listesine 2016 yılında kabul edilmişti.
Kızılırmak, Güncel
Kaynak: AA