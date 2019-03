Kızılırmak Deltası'nda Leylek Varlığı Artıyor

Kaynak: AA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leylek popülasyonunda her yıl artış gözlendiği bildirildi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi Görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin ilkbaharın gelmesiyle hareketlendiğini söyledi.Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'ndaki leylek popülasyonunun belirlenmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Yavuz, deltayı tamamen tarayarak leylek varlığını kayda geçirdiklerini anlattı.Çalışmalar kapsamında yavru çıkış zamanından sonra yavru sayımları yaparak alandaki üreme başarısına baktıklarına işaret eden Yavuz, bu çalışmayı 2002 yılından bu yana sürdürdüklerini dile getirdi.Leyleklerin deltaya mart ayı içinde geldiklerine dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:"Yaptığımız çalışmalarda, bölgemizde bin çift leylek bulunduğunu belirledik. Her geçen yıl leylek varlığının arttığını görüyoruz. Deltada kuluçka ve üreme dönemleri başladı. Her yuvadan 4 yavru uçuyor. Toplamda 6 bin leylek haziran ayında deltada uçacak. Deltadaki leylek popülasyonu, Türkiye'deki en yüksek leylek popülasyonunu oluşturuyor. Bütün deltaya yayılmış ağaçlarda leylek yuvaları var. Eylül ayına kadar burada kalacak ve ardından göç edecekler."Yavuz, Kızılırmak Deltası'nın "leylek yurdu" adıyla bilindiğini, Türkiye'de en çok leyleğin ürediği alanın burası olduğunu ifade etti.- Kızılırmak DeltasıSamsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğindeki bir alanı kaplıyor.Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada 140 kuş türünün ürediği belirlendi.Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO'nun geçici listesine 2016 yılında kabul edildi.