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Kızılırmak'ta 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde seyyar satıcılık yapan Mustafa Sönmezdağ'ın (19), Kızılırmak'ta cansız bedeni bulundu.

29.08.2019 10:38 Kızılırmak'ta 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu
KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde seyyar satıcılık yapan Mustafa Sönmezdağ'ın (19), Kızılırmak'ta cansız bedeni bulundu.
Mustafa Sönmezdağ, dün traktörle kavun satmak için evden çıktı. Baba Çavuş Sönmezdağ, oğlu akşam eve dönmeyince aramaya çıktı. Çavuş Sönmezdağ, Kermelik mahallesi mevkiinde Kızılırmak kenarında traktörü gördü. Çavuş Sönmezdağ, çevrede yaptığı aramada oğlunun cesedini Kızılırmak'ta suyun yüzeyinde gördü. Irmağa giren Çavuş Sönmezdağ, cesedi sudan çıkararak, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın incelemesi ardından Sönmezdağ'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Sönmezdağ'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu ırmağa düştüğü soruşturma sonunda belirlenecek.



Kızılırmak, Özvatan, Güncel

Kaynak: DHA

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