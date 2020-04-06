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Kızılırmak'ta bulunan kazlardan çalan şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak nehrinde bulunan kazlardan 3 tanesini çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Kızılırmak'ta bulunan kazlardan çalan şüpheli yakalandı
Nevşehir 'in Avanos ilçesinde Kızılırmak nehrinde bulunan kazlardan 3 tanesini çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kazlardan 3 tanesini çalarak çuvala koyarak uzaklaşan 28 yaşındaki E.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Polis ekiplerinin çuval içerisinde ne olduğu sorulmasına üzerine ırmakta bulunan kazlardan 3 tanesini yakaladığını ve çuvala koyduğunu belirten E.S.'nin üzerinde bulunan çuval kontrol edildiğinde üç adet canlı kaz ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S.'ye Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılırmak, Nevşehir, Avanos, Polis, 3. Sayfa
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