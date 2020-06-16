Kızılırmak'ta deniz bisikletiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı - SİVAS

Sivas'ta bindikleri deniz bisikletiyle Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak sürüklenen 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:21
Sivas'ta bindikleri deniz bisikletiyle Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak sürüklenen 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eğri Köprü Mahallesi Eğri Köprü mevkisinden deniz bisikletine binen Mikail K, Uğur E. ve Burhan V. Kızılırmak'ta sürüklenmeye başladı.
3 arkadaşın bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen bir tanıdıkları, sürüklenen deniz bisikletini ip yardımıyla Eğri Köprü'nün ayaklarına bağlayarak durumu polis ekiplerine haber verdi.
AFAD ve itfaiye ekipleri deniz bisikletinde bulunan 3 kişiye önce can yeleği attı. Ekipler daha sonra ip yardımıyla deniz bisikletini ırmağın kenarına çekerek 3 kişiyi kurtardı. Kızılırmak’ta deniz bisikletiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılırmak, İtfaiye, Sivas, AFAD, Güncel, Haber

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