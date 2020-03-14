Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
14.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:48
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balık tutmak için Kızılırmak'a giden 3 Irak uyruklu, nehrin ortasında oluşan adacığa çıktı. Bir süre sonra Obruk Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle nehirde su seviyesinin yükselmesi üzerine, 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine AFAD ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 3 kişiyi botlarla kıyıya çıkaran ekipler, havanın kararması ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı.
112 Acil Servis ekiplerince muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Balık tutmak için Kızılırmak'a giden 3 Irak uyruklu, nehrin ortasında oluşan adacığa çıktı. Bir süre sonra Obruk Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle nehirde su seviyesinin yükselmesi üzerine, 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine AFAD ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 3 kişiyi botlarla kıyıya çıkaran ekipler, havanın kararması ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı.
112 Acil Servis ekiplerince muayene edilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kızılırmak, Osmancık, İtfaiye, AFAD, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı