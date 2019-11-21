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Kızılırmak'ta muhtarlar toplantısı

Kızılırmak ilçesinde muhtarların taleplerini dinlemek, hizmetlerin köy ve ilçelere daha iyi götürülebilmesi için muhtarlar toplantısı düzenlendi.

21.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:04Kızılırmak'ta muhtarlar toplantısı
ilçesinde muhtarların taleplerini dinlemek, hizmetlerin köy ve ilçelere daha iyi götürülebilmesi için muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Kızılırmak Kaymakamı Ömer Kıraç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İsmet Kartal, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar Soysal, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Vali Aktaş, toplantıda muhtarların talepleri alınarak çözüm aranacağını belirterek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Aktaş, sorunların çözülmesi için gerekli kurum müdürlerine talimat verdi.

Abdullah Aslaner, Bilge Aktaş, Kızılırmak, Güncel

Kaynak: AA

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