15.06.2019 10:52
Haberler»Güncel » Haber

Kızılırmak'ta rafting keyfi

Kızılırmak

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:01 Vali Dağlı "Hep birlikte güzel hizmetler yapacağız"
12:00 DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:00 5 çocuk annesi tarlada ölü bulundu
12:00 Kolundaki alçı çıkarıldıktan sonra sınava girdi
11:59 Aşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdü
11:59 SURİYELİ HAMİLE KADIN ÇOCUĞUYLA 4 GÜNDÜR KAYIP
11:59 ANAHTARINI UNUTUNCA "BALKONDA KEDİ SIKIŞTI" İHBARIYLA İTFAİYE ÇAĞIRDI