Kızılkaya ve Ölmez ailesinin mutlu günü

Gazeteci Muhsin Kızılkaya'nın yeğeni Mazhar Kızılkaya, Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez'in kızı Hülya Ölmez ile dünya evine girdi.



Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Hülya ve Mazhar çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gazeteci Muhsin Kızılkaya, Hakkari'nin kanaat önderleri ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Eski Bakan Mehdi Eker ve Gazeteci Muhsin Kızılkaya, davetlilerle birlikte halay çekti.



Kızılkaya ailesi, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve düğün törenlerine iştirak eden davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA