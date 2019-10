Kızıltan: "Artık Mersin'de bir şeyler değişecek"

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin 'in artık ekonominin yerel yönetimin temel konularından biri olduğunu bilen yerel yöneticileri olduğunu belirterek, "Tüm belediye başkanlarımızın siyaset üstü davranıp Mersin ortak paydasında birleşmeleri, bizleri sevindiriyor. Belediye başkanlarımızın, söz konusu Mersin olduğunda gösterdikleri ortak akıl, samimi iş birliği ve birlikte çalışma niyetleri, Mersin'in önündeki en büyük engeli kaldırmıştır. Artık Mersin'de bir şeyler değişecek" dedi.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de son dönemdeki gelişmeleri ve yaz boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Sıcak Mersin ikliminin rehavetine kapılmadan yaz ayları boyunca tüm Mersin dinamikleri ile kentin ekonomisi başta olmak üzere tüm sorun ve konularıyla ilgili bir araya geldiklerini ve ortak aklı yakalamaya çalıştıklarını ifade eden Kızıltan, "Bu noktada mutlulukla ifade etmek istediğim bir konu var: Eskiden iş dünyası olarak yerel yönetimlerle etkin bir iş birliğine girmek konusunda zorluk yaşıyorduk. Çünkü yerel yönetimler ekonomik konuları birincil görevleri arasında görmüyorlardı. Son yaşadığımız yerel seçimlerden sonra göreve gelen gerek Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerekse diğer belediyelerimizin MTSO ile birlikte uyum içinde çalışmaları, ekonomik sorunların çözümünde iş birliği yapma istekleri, hatta bu konularda MTSO ile birlikte ortak proje ekipleri kurma önerileri bizleri olağanüstü mutlu etmektedir. Bu işbirliği çabaları bizlere gerçekten umut vermektedir" ifadelerini kullandı.Kızıltan'dan belediye başkanlarına teşekkürKızıltan, yerel yönetimlerin bu samimi iş birliği çabasının hem Büyükşehir Belediyesi hem de başta Akdeniz ve Yenişehir olmak üzere, Mezitli ve Toroslar sınırları içinde en az birer büyük proje hazırlama planlarına hız verdiğini vurguladı. Sağlıktan turizme, tarımdan sosyal işlere kadar farklı konuları kapsayan bu projeleri yerel yönetimlerle iş birliği içinde ortaklaşa yapacaklarına inandıklarını dile getiren Kızıltan, Mersin iş dünyası adına Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. Kızıltan şöyle devam etti: "Artık ekonominin yerel yönetimin temel konularından biri olduğunu bilen yerel yöneticilerimiz var. ve inanıyorum ki, bu dönem yerel yönetimlerin görev ve yetki alanı içinde olan tüm ekonomik alt yapı sorunlarını çözeceğimiz bir dönem olacaktır. Belki önce fikirlerin olgunlaşması adına daha çok bir araya gelme, sorunları ilk ağızdan dinleme şeklinde olsa da biz bu buluşmaların kısa sürede somut projelere, elle tutulur, gözle görülür çözüm ve çalışmalara döneceğine inanıyoruz.""Tüm yerel yöneticilerimiz birleştirici ve siyaset üstüler"Devletten bekledikleri orta ve büyük ölçekli yatırımlar olduğunu, ancak yerel yönetimlerin de küçük dokunuşlarla çözebilecekleri sayısız ekonomik sorun bulunduğunu belirten Kızıltan, "Biz bu anlamda MTSO olarak yerel yönetimlerin yanındayız, birlikteyiz. Bu samimi iş birliğinin içeriği ve detayları belki toplumda çok bilinmiyor olabilir ama şunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum ki, Mersin'de bulunan tüm yerel yönetimler, hangi siyasi parti olursa olsun gerçekten siyaset üstü davranma nezaket ve kültürünü göstermektedirler. Ayrımcı ve partizan değil tam aksine birleştirici ve siyaset üstüler. Tüm belediye başkanlarımızın farklı siyasi partilerden gelmiş olmalarına rağmen, siyaseti bir yana bırakarak, Mersin ortak paydasında birleştiklerini görmek biz iş dünyasını sevindirmektedir, Mersinlileri de sevindirmektedir. Mersin yıllardır bu kısır çekişme ve kavgalardan bıkmıştır. Mersin sadece ve sadece uyum içinde çalışan kurumlar görmek istiyor ve hizmet bekliyor. Belediye başkanlarımızın, söz konusu Mersin olduğunda gösterdikleri bu ortak akıl, samimi iş birliği ve birlikte çalışma niyetleri, Mersin'in önündeki en büyük engeli kaldırmıştır. Artık Mersin'de bir şeyler değişecek" dedi."Üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız"Eylül ayı içinde MTSO olarak, ekonominin sorunları ve çıkış yollarını ele alan önemli bir konferans düzenlediklerini anımsatan Kızıltan, toplantıda önemli sonuçlar ortaya çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Toplantının özünde ortaya çıkan şey şu oldu; üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız, tasarruf edeceğiz, verimliliğe odaklanacağız. Ekonomi bisiklete binmek gibidir, pedalı çevirmeyi bırakırsanız bisiklet bir süre gider ve düşersiniz. Pedalı çevirmek zorundayız, yani üretmek zorundayız. Üretimde verimliliğe odaklanmak zorundayız. Özellikle ne üretirsek üretelim bunu ihracata entegre edecek yollar bulmak, bu konuda daha agresif bir dış ticaret çabası göstermek zorundayız.""Üreten Türkiye hedefimizdir"Artık günümüz dünyasında üretmeyen ülke kalmadığına dikkat çeken Kızıltan, "Her ülke öyle veya böyle bir şeyler üretiyor ve her ülke ürettiğini yurt dışına satmak istiyor. Bu da dünya çapında rekabetçi bir pazar oluşturuyor. Böylesi sert ve acımasız bir dünya pazarında yerimizde oturarak pazar da bulamayız, pazarlarımızı da koruyamayız. Mersin iş dünyası olarak üreten ve ürettiğimizi ihracata entegre etmeyi başaran bir kentiz ama potansiyelimiz çok daha fazla. MTSO olarak ihracatı başat gündemimiz yapacağız ve bunu Mersin'de bir seferberlik haline getireceğiz. Ülke ekonomimizi güçlendirip, istihdam sorunumuzu çözecek şey üreten Türkiye olmaktır. Cari açığımızı kapatacak tek şey ise ihracattır. Bundan dolayı üretene destek verilmeli, ihracat yapana destek verilmelidir. Eğer bir rant oluşturulacaksa da bu ülkemizin ekonomik sorunlarının tek çözümü olan üretimde yapılmalı, üretim özendirilmelidir. Üretim tek çıkış yolumuzdur. Girişimciler üretim yapamaya daha çok özendirilmelidir, bunun da yolu üretimi desteklemektir. Üreten Türkiye hedefimizdir" ifadelerini kullandı. - MERSİN