Kızıltan'dan, İstanbullu sanayiciler 'Anadolu'ya yatırım yapın' çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, İstanbullu sanayicilerin yatırımlarını yaparken İstanbul dışındaki kentleri de tercih etmeleri, üretimi Anadolu'ya da yayarak Türkiye'yi topyekun kalkındırmaları çağrısında bulundu. Mersin'in yatırım avantajlarına da dikkat çeken Kızıltan, yatırımcıları bölgeye davet etti.MTSO Başkanı Kızıltan, Türkiye'deki yatırımların artık her geçen gün biraz daha yatırım alanı daralan Marmara Bölgesi'ne alternatif olarak Anadolu'ya yayılması yönündeki açıklamalarını sürdürüyor. Her platformda başta Çukurova olmak üzere Anadolu'nun yatırım olanaklarını anlatan Kızıltan, bu kez bu yöndeki taleplerini İstanbullu sanayicilerle paylaştı.İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'na konuk olarak katılan MTSO Başkanı Kızıltan, meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında ilk olarak Mersin'in ekonomik gücü ve yatırım olanakları hakkında bilgi veren Kızıltan, limandan serbest bölgeye, tarımsal gücünden, organize sanayi bölgelerine, teknoparklarından lojistik imkanlarına, dış ticaretinden turizm potansiyeline kadar Mersin ekonomisini her yönüyle anlattı. Daha sonra İstanbullu sanayicilere, Anadolu'da yatırım yapmaları çağrısında bulunan Kızıltan, "Sizler Türkiye'nin büyük sanayicilerisiniz. Aranızda hepimizin idolü olmuş büyük sanayicilerimiz var. Gelin sanayiyi İstanbul dışında, Türkiye sathına yayalım. Bunu yaparsak hem İstanbul'u rahatlatıp kurtarırız hem de Anadolu'yu sanayileştirip kalkındırarak Türkiye'yi daha güçlü hale getiririz. Ben size burada bunun için hitap etmek istedim. İstanbul dışında Mersin gibi bir şehrin ne gibi imkanları var onları arz etmek istedim. Lütfen bu söylediklerimi değerlendirin. Sanayiyi Anadolu'ya yaymamıza hep birlikte yardımcı olalım" dedi. - MERSİN Ekonomi