Kızıltan: "Mersin'in yakaladığı olumlu hava, potansiyelleri harekete geçirmek için fırsattır"

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin 'in son dönemlerde olumlu ve uyumlu bir hava yakaladığını belirterek, bu durumun kentin potansiyellerini harekete geçirmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Kentin tüm dinamiklerinin, bu potansiyelleri harekete geçirecek bir güç ortaya çıkardığına dikkat çeken Kızıltan, "Mersin olarak bizim de her şeyimiz var artık. Gereken şey, bu uyumu iyi bir koordinasyonla çalıştırmak" dedi.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yaptığı açıklamayla Mersin'de son dönemde yakalanan uyumun bir şans olduğunu kaydetti. Mersin'in, iklimi, bereketli toprağı, ekonomik çeşitliliği, vasıflı insan kaynağı, köklü kültürü ile potansiyelleri bakımından olağanüstü bir kent olduğuna işaret eden Kızıltan, ancak, kısmen harekete geçen bu potansiyellerin hala büyük kısmının atıl durumda olduğunu ifade etti."Uzun süredir kent olarak yakalayamadığımız olağanüstü olumlu bir hava yakaladık"Mersin'in, ekonomik büyümesi, refahı, sosyal yaşam kalitesi ve sosyal huzuru için artık bu potansiyelleri harekete geçirmek zorunda olduğunun altını çizen Kızıltan, "Bunun için uzun süredir kent olarak yakalayamadığımız olağanüstü olumlu bir havayı yakalamış durumdayız. Bu olumlu ve uyumlu havayı kent olarak Valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz, siyasetçilerimiz, kentin tüm kurum ve kuruluşları ile iyi kullanmalıyız. Bu bir fırsattır" ifadelerini kullandı.Mersin'in özellikle son birkaç yıldır yakaladığı bu olumlu, iş birliğini teşvik eden, Mersin'in önceliklerini öne çıkaran dayanışma havasında en büyük desteği verenlerin başında AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan 'ın geldiğine işaret eden Kızıltan, "Biz, kendisini gerçekten bir siyasetçi olarak görmedik. Teknik ve pratik çözümleri ile siyaset üstü davranarak, ayrıştırmadan, herkesi kucaklayan tavrı ile Mersin'e özlediği o dayanışma ve birlik ruhunu verenlerin başında görüyoruz. Sayın Elvan, Mersin'in tüm sorunlarına vakıf, sokakları da iş dünyasını da bilen, kentin yatırımlarına sürekli kaynak aktaran ve yatırımların devamını sağlayan, kentin iş dünyasından sokaktaki vatandaşına kadar herkesin samimi bir lider olarak gördüğü bir kişi" değerlendirmesini yaparak, Elvan'ı Mersin'in şansı olarak gördüklerini vurguladı."Kolay ulaşılabilir bir vali büyük avantaj"Bu olumlu birlik ve beraberlik havasının ortaya çıkmasında ve devam etmesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su 'nun da büyük çaba sergilediğini belirten Kızıltan, "Kendisi her zaman yanımızda, bekli de dünyanın en kolay ulaşılabilen, rahat iletişim kurulabilen bir valisi diyebiliriz. Bu, bizler için olağanüstü bir avantaj. Sayın Valimiz de hiçbir ayrım gözetmeden 'devlet adamlığı' sıfatının hakkını veren, sorunlara bulduğu pratik çözümlerle Mersin'in önünü açan bir lider. Bu kadar kolay ve etkin diyalog kurabildiğimiz bir bakanımız ve valimiz olunca gerçekten geçmişte çözülmeyen sorunlar kısa sürede masaya geliyor, çözümler bulunuyor" dedi."Sayın Seçer kentin yatırım projelerine çok hakim"Bu güzel işbirliği ve dayanışma havasının en etkin üçüncü ayağının ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olduğunu dile getiren Kızıltan, şunları kaydetti:"Sayın Seçer, öncelikle geçmiş dönem Mersin milletvekili olduğu ve siyasetin merkezinden geldiği için kentin sorunlarına, yatırım projelerine çok hakim bir insan. Gerçekten kolay erişilen, her an buluşabildiğimiz, rahatça konuşabildiğimiz bir kişi. Kentin yatırım ve sorunlarına hakim olduğu gibi iş dünyasına çok yakın, iş dünyasını iyi tanıyan biri olması Mersin ekonomisi adına gerçekten bir şans. Biz Sayın Seçer'in bu özelliği ile kent ekonomisinde artık özlenen ve beklenen 'yerel yönetim' etkisini göreceğimizi umuyoruz."Mersin'in tüm ilçe yerel yönetimlerinin de özellikle merkez ilçeler olan Mezitli Akdeniz ve Toroslar belediye başkanlarının farklı siyasi partilerden de olsalar söz konusu Mersin olduğunda bir masa etrafına oturma konusunda hiçbir çekincesi olmadığına dikkat çeken Kızıltan, bu durumdan mutlu olduklarını vurguladı. Bu uyumu görmenin, Mersin'e umut verdiğini ifade etti.Kentin ekonomik güç noktalarından biri olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve MTSO arasındaki uyumun da kentin üretiminin itici gücü haline geldiğinin altını çizen Kızıltan, Sabri Tekli'nin yeniden MTOSB başkanı seçilmesinin bu uyumun devamı anlamında kendilerini sevindirdiğini belirtti. Kızıltan, "Diğer taraftan kent adına rahatça bir araya gelen Mersin vekillerimiz var. Vekillerimiz Ankara 'da olsun, Mersin'de olsun tüm buluşmalarımızda hep birlikte bir araya gelebilen, olağanüstü olgun tavırlarıyla Mersin adına her şeyi bir kenara koyabilen kişiler. Bir de bunlara yine son günlerde STK 'lar boyutunda yakaladığımız güzel uyumu eklediğinizde ortaya bahsettiğimiz bu potansiyelleri harekete geçirecek güç de çıkmış oluyor. Mersin olarak bizim de her şeyimiz var artık. Gereken şey, bu uyumu iyi bir koordinasyonla çalıştırmak. Kentin bu değerli liderlerinin ve tüm bu dinamiklerin bu içten çaba ve uyumunun tüm potansiyellerimizi harekete geçireceğine gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN