Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla yeni tip korona virüse karşı okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
14.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:21
Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla yeni tip korona virüse karşı okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları doğrultusunda dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde ekipler, Cumhuriyet Meydanı, havalimanı, Özmen yer altı çarşısı, Cumhuriyet Karakolu, sağlık merkezleri, Kızıltepe Belediyesi, kaymakamlık, cami, mescit, okul, kurs merkezleri ve halkın yoğunlukla kullandığı birçok alan dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla yeni tip korona virüse karşı okullar başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatları doğrultusunda dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde ekipler, Cumhuriyet Meydanı, havalimanı, Özmen yer altı çarşısı, Cumhuriyet Karakolu, sağlık merkezleri, Kızıltepe Belediyesi, kaymakamlık, cami, mescit, okul, kurs merkezleri ve halkın yoğunlukla kullandığı birçok alan dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kızıltepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Etiketler : Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Yerel
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