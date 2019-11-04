Kızıltepe Belediyesine görevlendirme

Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilu¨fer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Bas¸kanı Nilu¨fer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Agˆır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovus¸turma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettigˆi, ayrıca Mardin Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" suc¸undan sorus¸turmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Kızıltepe Belediye Bas¸kanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli is¸lem su¨rec¸ler go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırıldığı ifade edildi.

Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA