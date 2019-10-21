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Kızıltepe'de, 2 sivilin şehit olduğu havanlı saldırıyı anlattılar

SURİYE'nin Derbesiye kasabasından PKK/YPG'li teröristlerin Mardin'in Kızıltepe ilçesine düzenlediği, 2 sivilin şehit olduğu, 12 kişinin de yaralandığı havan mermili saldırıyı, Taşlıca Mahallesi'nin sakinleri anlattı.

21.10.2019 12:25Kızıltepe'de, 2 sivilin şehit olduğu havanlı saldırıyı anlattılar
SURİYE'nin Derbesiye kasabasından PKK/YPG'li teröristlerin Mardin'in Kızıltepe ilçesine düzenlediği, 2 sivilin şehit olduğu, 12 kişinin de yaralandığı havan mermili saldırıyı, Taşlıca Mahallesi'nin sakinleri anlattı. Saldırıda ağabeyi ile yeğenini kaybeden Mecit Türkoğlu, 1 günde mahalleye 8 havan mermisinin düştüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında, 15 Ekim'de, PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havan saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil şehit oldu, 12 sivil de yaralandı. Havanlı saldırıda ağabeyi Halil Türkoğlu ile yeğeni Bedran Türkoğlu'nu kaybeden Mecit Türkoğlu, YPG'li teröristlerin 15 Ekim günü mahallelerine 8 havan mermisi attığını söyledi. Saldırı sırasında panik yaşandıklarını anlatan Mecit Türkoğlu, "Biz mahallenin yukarısında duruyorduk. Saat 10.00 sıralarıydı. Bomba düştü. O saldırıda yaralanan olmadı. Çocuklarımızı, evlere aldık. İkinci saldırıda ise atılan havan, kalabalığın olduğu yere düştü. Kendi imkanlarımızla yaralılarımızı hastaneye götürdük ardından 6 havan atıldı. Saldırıda ağabeyimi ve yeğenimi kaybettim" diye konuştu. Taşlıca Mahallesi'nin muhtarı Emin Karadeniz ise saldırının ardından mahalleye jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi. Mahallelinin birbirine yardım ettiğini anlatan muhtar Karadeniz, şimdi saldırının yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.


- Mardin

Kızıltepe, Mardin, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

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