Kızıltepe'de 298 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde iki araç içerisinde yapılan aramalarda 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince Kızıltepe ilçesinde 8 Kasım günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgilisi olan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği belirtildi. - MARDİN
Mardin,Kızıltepe
15 Kasım 2018 Perşembe 12:21