Kızıltepe'de aşırı yağış sonrası yollar göle döndü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
18.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:34
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kızıltepe'de dün gece yarısından sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağış nedeni ile Yeni Mahalle ve Koçhisar Mahallesinde yollar göle döndü, rögarlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak ustası olan Erdal Aktaş, "Sokak aşırı yağıştan dolayı göle döndü. Dükkanlarımızı açamıyoruz. Arabalar suyun içinde kayboluyor. Her kış her zaman böyle" dedi. - MARDİN
Kızıltepe'de dün gece yarısından sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağış nedeni ile Yeni Mahalle ve Koçhisar Mahallesinde yollar göle döndü, rögarlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak ustası olan Erdal Aktaş, "Sokak aşırı yağıştan dolayı göle döndü. Dükkanlarımızı açamıyoruz. Arabalar suyun içinde kayboluyor. Her kış her zaman böyle" dedi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Mahalle, Kızıltepe, Mardin, Güncel
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