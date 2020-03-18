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Kızıltepe'de aşırı yağış sonrası yollar göle döndü

Kızıltepe'de aşırı yağış sonrası yollar göle döndü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:13
Kızıltepe 'de aşırı yağış sonrası yollar göle döndü
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kızıltepe'de dün gece yarısından sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağış nedeni ile Yeni Mahalle ve Koçhisar Mahallesi'nde yollar göle döndü, rögarlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak ustası olan Erdal Aktaş, "Sokak aşırı yağıştan dolayı göle döndü. Dükkanlarımızı açamıyoruz. Arabalar suyun içinde kayboluyor. Her kış her zaman böyle" dedi. Kızıltepe'de aşırı yağış sonrası yollar göle döndü

Kaynak: İHA

Etiketler : Kızıltepe, Mardin, Yerel

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