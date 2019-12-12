Haberler » Güncel » Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı - Haber

Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.

12.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:04Kızıltepe'de görevden alınan HDP'li Yılmaz ile yardımcısına gözaltı
MARDİN'in ilçesinde haklarındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı.

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle 4 Kasım'da görevlerinden alındı. Polisler, soruşturma kapsamında Yılmaz ile Sulhan'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


- Mardin

Halkların Demokratik Partisi, Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12 Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haber
14:10 Merkez Bankasından beklenen faiz kararı - Haber
14:10 Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Haber
14:10 Çorum'da narkotik operasyonlarında bir ayda 30 kişi gözaltına alındı - Haber
14:06 Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar'dan ETB Başkanı Oral'a ziyaret - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
12.12.2019 14:13:53