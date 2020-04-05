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Kızıltepe'de kavga eden gruba 15 bin 750 lira sosyal mesafe cezası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesti.

05.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:59
Kızıltepe'de kavga eden gruba 15 bin 750 lira sosyal mesafe cezası
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi 659. sokakta kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.K., H.K., İ.K., M.C. ve M.Ş.C. isminde 5 şahsın kavga ettiğini gördü. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri şahısları Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sosyal mesafeye uymadıklarından şahısların her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Polis, kavga, 3. Sayfa
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