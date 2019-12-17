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Kızıltepe'de kömür dağıtımı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı bin 725 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

17.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:42Kızıltepe'de kömür dağıtımı
'in İlçe Kaymakamlığı bin 725 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Görevliler, ihtiyaç sahiplerine kömürlerini evlerine kadar götürdü.

Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı. Ekipler kamyonetlere yüklediği kömürleri ailelerin evlerine kadar götürdü. Kızıltepe SYDV Müdürü Alaaddin Özel, hane ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunulduğunu söyledi. Vatandaşa kaliteli kömürü verdiklerini belirten Özel, "Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatlarıyla bin 725 ton kömür dağıtıyoruz. Kömürümüzü 16 merkez mahalle ve 174 kırsal mahallede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz ilk önce hanelere ziyaretler yapıyor. Biz burada ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Kapı kapı dolaşarak kömürü teslim ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu kömürden en güzel şekilde faydalanacak" dedi.

Kömürü alan vatandaşalar da teşekkürlerini ileterek mutluluklarını dile getirdi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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