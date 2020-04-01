Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızıltepe'de korona virüs sessizliği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden cadde ve sokaklar korona virüs salgını nedeniyle neredeyse boş kaldı.

01.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:59
Kızıltepe'de korona virüs sessizliği
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinden cadde ve sokaklar korona virüs salgını nedeniyle neredeyse boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu ilçe drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de önlemler artmaya devam ediyor. Türkiye'nin 42 ilinden daha büyük olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Çoğu vatandaş yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyarak kendi sağlıkları için dışarı çıkmıyor. Dışarıda dolaşan vatandaşları polis ekipleri ve Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyarıda bulunuyor.

İlçede Mardin Caddesi, Urfa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu ilçe drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde birkaç insan ve az sayıda aracın seyir halinde olduğu görülüyor. - MARDİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kızıltepe'de korona virüs sessizliği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:22: "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Haber 12:22: İzmir'de sağlıkçılara konaklama desteği - Haber 12:22: Keçiören'de üretilen 50 bin dezenfektan vatandaşlara dağıtılacak - Haber 12:22: Kovid-19 salgını: Afrika'yı bekleyen büyük tehlike - Haber 12:22: Kordon esnafından Başkan Batur'a "işgaliye ücreti" teşekkürü - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber