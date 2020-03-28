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Kızıltepe'de ofisi kahvehaneye çevirdiler, 28 bin TL ceza yediler

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye zabıta ekipleri ile birlikte isimsiz ofisi kahvehaneye çeviren ve içerisinde iskambil oynayan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

28.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:58
Kızıltepe'de ofisi kahvehaneye çevirdiler, 28 bin TL ceza yediler
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye zabıta ekipleri ile birlikte isimsiz ofisi kahvehaneye çeviren ve içerisinde iskambil oynayan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Zabıta ekipleri 9 kişiye toplamda 28 bin 350 TL ceza kesti.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde Yeni Mahalle Özmuhaciroglu Pasajı içerisinde bulunan isimsiz ofis içerisinde kalabalık grubun olduğu ve bu yerin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri gerekli cezai işlem uygulanarak bahse konu iş yeri mühürledi. Ayrıca iş yeri içerisinde bulunan 9 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 28 bin 350 TL ceza kesildi. - MARDİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Zabıta, 3. Sayfa

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