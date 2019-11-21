Haberler » Güncel » Kızıltepe'de silahlı kavga 2 ölü - Haber

Kızıltepe'de silahlı kavga 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen yaşamını yitirdi.

21.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:39Kızıltepe'de silahlı kavga 2 ölü

'in ilçesinde, aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen'in cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Eczanede şaşkınlık veren olay
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
09:17 Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin erken seçim çağrısına destek verdi
08:16 İçişleri Bakanlığı'nda menzilcilerin kadrolaştığı iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Bir tane gösterin, bakanlığı bırakacağım
21.11.2019 20:22:57