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Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 iş yeri ve 51 kişiye zabıta ve polis ekipleri tarafından toplamı 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.

12.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:11
Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 iş yeri ve 51 kişiye zabıta ve polis ekipleri tarafından toplamı 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Kızıltepe'de cadde ve sokaklar boşaldı. Vatandaşın can ve mal güvenliği için polis ekipleri 24 saat ilçede teyakkuza geçti. Ekipler araç sürücülerini durdurup kimlik kontrolü yaptı ve vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Ancak sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara da ceza yağdı. İlçede polis ve zabıta ekipleri, 6 iş yeri ile 51 kişiye toplamda 179 bin 550 lira para cezası kesti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Zabıta, Mardin, Polis, 3. Sayfa
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