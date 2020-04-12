Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 iş yeri ve 51 kişiye zabıta ve polis ekipleri tarafından toplamı 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.

12.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:47
Kızıltepe 'de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 iş yeri ve 51 kişiye zabıta ve polis ekipleri tarafından toplamı 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Kızıltepe'de cadde ve sokaklar boşaldı. Vatandaşın can ve mal güvenliği için polis ekipleri 24 saat ilçede teyakkuza geçti. Ekipler araç sürücülerini durdurup kimlik kontrolü yaptı ve vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Ancak sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara da ceza yağdı. İlçede polis ve zabıta ekipleri, 6 iş yeri ile 51 kişiye toplamda 179 bin 550 lira para cezası kesti. Kızıltepe’de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Zabıta, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağını delenlere 179 bin 550 lira ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:34: Toprak almak istediği inşaattan düşerek yaralandı - Haberler 17:20: Öğrenciler maske üretimine başladı - Haberler 17:10: Mustafa dede "evde kalan" komşuları için ud çalıp türkü söylüyor - Haberler 17:07: Kilis'te 16 adet mayın bulundu - Haberler 17:06: Ardahan'da orman yangını kontrol altına alındı - Haberler 16:47: Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu