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Kızıltepe'de sosyal yardım paraları evlerde teslim ediliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

04.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:13
Kızıltepe'de sosyal yardım paraları evlerde teslim ediliyor
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin liralık ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağını duyurmuştu. Mardin'de 53 bin 861 aileye ödemeler yapılmaya başlandı. Kızıltepe ilçesinde sosyal yardımlar kolluk kuvvetleri ve bekçiler aracılığıyla evlere götürüldü. Zarflar içerisine konulan paralar yapılan kimlik tespitinden sonra ihtiyaç sahibine verildi.

Hasta yatağında sosyal yardımını alan Kerime Sürer yetkililere teşekkür ederek "Hastaydım gidemiyordum sağ olsun onlar gelip getirdiler. Çok sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepinize" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kızıltepe, Mardin, PTT, Güncel
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