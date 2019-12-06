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Kızıltepe'de Tezdönen kardeşleri öldüren kişi, tutuklandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ile kardeşi Emin Tezdönen'i tabancayla öldüren İbrahim Yiğit polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

06.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:49Kızıltepe'de Tezdönen kardeşleri öldüren kişi, tutuklandı
MARDİN'in ilçesinde, Mustafa Tezdönen ile kardeşi Emin Tezdönen'i tabancayla öldüren İbrahim Yiğit polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde 21 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Mustafa Tezdönen, kardeşi Emin Tezdönen ile birlikte şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap ile konuşmak için ailesiyle bulunduğu otomobilin önünü kesti. Mehtap Tezdönen'i zorla götürmeye çalışan iki kardeş ile kadının akrabaları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Yiğit, tabancayla Tezdönen kardeşlere ateş açtı. Olayda iki kardeş yaşamını yitirirken, İbrahim Yiğit kayıplara karıştı. Olayın ardından ilçedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, İbrahim Yiğit'in saklandığı evi belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Yiğit'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Mardin

İbrahim Yiğit, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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