Kızıltepe'de umuma açık mekanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından itibaren kapatılan umuma açık mekanlar denetlendi.
17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:17
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından itibaren kapatılan umuma açık mekanlar denetlendi. Zabıta ekipleri kafe ve lokantaları gezerek tebligatta bulundu, açık olan kıraathaneler kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüs önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri kafe ve çay ocakları, internet kafeleri ve umuma açık işletmeleri kontrol ederek tebligatta bulundu. Açık olan iş yerleri uyarılardan sonra kapatıldı.
Kızıltepe Belediyesi zabıta ekibi yetkilisi Necmettin Güneş, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karara göre tüm esnafımıza tedbir amaçlı uyarıda bulunuyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan bu konu hakkında daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Esnaf da tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu ifade ederek yasaklara uyacaklarını belirtti. - MARDİN
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüs önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri kafe ve çay ocakları, internet kafeleri ve umuma açık işletmeleri kontrol ederek tebligatta bulundu. Açık olan iş yerleri uyarılardan sonra kapatıldı.
Kızıltepe Belediyesi zabıta ekibi yetkilisi Necmettin Güneş, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karara göre tüm esnafımıza tedbir amaçlı uyarıda bulunuyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan bu konu hakkında daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Esnaf da tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu ifade ederek yasaklara uyacaklarını belirtti. - MARDİN
Kaynak: İHA
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