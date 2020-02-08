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Kızıltepe'de uyuşturucu yuvası haline gelen 23 metruk dükkan yıkıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı metruk ve atıl durumda bulunan 23 dükkan zabıta ekipleri kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

08.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:11Kızıltepe'de uyuşturucu yuvası haline gelen 23 metruk dükkan yıkıldı
'in ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı metruk ve atıl durumda bulunan 23 dükkan zabıta ekipleri kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Ayrıca görüntü kirliliğine de sebep olan yapılar zabıta ekipleri kontrolünde iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. Bahçelievler Mahallesi'nde metruk ve atıl durumda olduğu tespit edilen 23 metruk dükkan ve yine aynı mahallede bulunan 225'inci Sokak'ta 4 metruk ev yıkıldı. Yıkımı gören çevredeki vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bakanımız Süleyman Soylu ve Valimiz Mustafa Yaman'ın önderliklerinde 2020 bağımlılıkla mücadele yılı kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" denildi.

Dükkanı yıkılan Necmettin Aydoğan, "Artık kullanılmıyordu, çevre rahatsız oluyordu. Emniyetin istihbaratına göre: burada esrar ve uyuşturucu gelip kullanılıyor. Burası artık gereksizdi bizde yıkmaya karar verdik" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Zabıta, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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