Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi
Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelerde fiyat denetiminde bulundu.
16.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
Kızıltepe 'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelerde fiyat denetiminde bulundu.Kızıltepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek için ilçe genelindeki market ve toptancılarda denetimler gerçekleştirdi. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri ve gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiyat kontrollerinde de bulundu.İşletmelerinde fiyat yükseltmediklerini belirten toptan gıda satışı yapan İbrahim Şan, artışın ana bayiler ve fabrikalar tarafından yapıldığını iddia etti. Şan, "Fiyat artışı aslında ana yerden ya üretimden ya da bunun ana dağıtıcısı, bölge dağıtıcılarından kaynaklanıyor" dedi.İlçede market işleten Abdurrahman Badıllı ise, "Kolonya fiyatlarındaki artış daha önce sattığımız 7 liralık kolonya toptanı 17 buçuk lira yapmışlar, bu yüzden zaten kolonya satamadık" diye konuştu.
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelerde fiyat denetiminde bulundu.Kızıltepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek için ilçe genelindeki market ve toptancılarda denetimler gerçekleştirdi. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri ve gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiyat kontrollerinde de bulundu.İşletmelerinde fiyat yükseltmediklerini belirten toptan gıda satışı yapan İbrahim Şan, artışın ana bayiler ve fabrikalar tarafından yapıldığını iddia etti. Şan, "Fiyat artışı aslında ana yerden ya üretimden ya da bunun ana dağıtıcısı, bölge dağıtıcılarından kaynaklanıyor" dedi.İlçede market işleten Abdurrahman Badıllı ise, "Kolonya fiyatlarındaki artış daha önce sattığımız 7 liralık kolonya toptanı 17 buçuk lira yapmışlar, bu yüzden zaten kolonya satamadık" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi
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