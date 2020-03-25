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Kızıltepe esnafından korana virüs önlemi

Mardin Kızıltepe ilçesinde bulunan seyyar semt pazarı esnafı korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

25.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:10
Kızıltepe esnafından korana virüs önlemi
Mardin Kızıltepe ilçesinde bulunan seyyar semt pazarı esnafı korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler kapsamında korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için çeşitli önlemler alınırken Mardin'in Kızıltepe ilçesinde semt pazarı esnafı da 26 Mart itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurmama kararı aldı. Kızıltepe Semt Pazarları Derneği Başkanı Fasih Kaymaz, korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında semt pazarcıları olarak korona virüsün vatandaşlara yayılmamasını önlemek adına faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını kaydetti. Semt pazarında çeşitli önlemler almalarına rağmen yoğunluğun oluştuğunu belirten Kaymaz, "Belediye ve dernek işbirliğinde pazar tezgahları arasında sosyal mesafe ve tezgah sayısını düşürme başta olmak üzere çeşitli önlemler aldık. Ancak ilçemizin nüfusun yoğunluğu nedeniyle yine pazardaki yoğunluğun önüne geçemedik. Biz dernek olarak esnafımızla yaptığımız istişarede virüsün vatandaşlarımıza buluşma ihtimaline karşı faaliyetlerimizi gönüllü olarak 12 Nisana kadar durdurma kararı aldık. Kararı gereği ilçede pazar tezgahları kurulmayacak. Meyve sebze halimiz olacak. Tezgahtar esnafımızda vatandaşlarımız mağdur olmasın diye mahallerde kendi araçlarıyla gezerek meyve ve sebze satışlarını yapacak. Karardaki amacımız kalabalığın ve toplu durmanın önüne geçmekti. İnşallah bugünleri birlikte atacağız" dedi.

Öte yandan kuyumcularda 26 -30 Mart tarihleri arasında kepenk kapatma kararı aldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel

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