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Kızıltepe Gençlik Merkezi'nde yüz korucusu siper üretiliyor

Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mardin'in Kızıltepe İlçe Gençlik Merkezi çalışanları, sağlık personelleri için yüz koruyucu siper üretiyor.

08.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:28
Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor
MARDİN - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mardin 'in Kızıltepe İlçe Gençlik Merkezi çalışanları, sağlık personelleri için yüz koruyucu siper üretiyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile birlikte ihtiyaç haline gelen başlıca ürünlerden biri de yüz korucuyu siperler oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri de bu ihtiyacı karşılamak için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri 81 ilde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretimine başladı.
Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin ve gençlik liderlerinin öncülüğünde yapılan yüz koruyucu siperler Kızıltepe'deki hastanelere gönderilecek. Mardin'in birçok ilçesinde Gençlik Merkezleri bünyesinde yüz koruyucu siperlerin üretildiğini aktaran Tekin, hedeflerinin günlük 300 siper üretmek olduğunu kaydetti. Tekin, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce özellikle bu süreçte gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimizi maalesef sadece sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gençlik merkezi çalışanlarımızla birlikte en azından bu sürece katkı sunmak için Mardin'de bulunan 5 gençlik merkezlerimizin tamamında sağlık çalışanlarımız için siper maske üretimine başladık. Günlük hedefimiz 300 siper ile Mardin'deki bütün sağlık çalışanlarımıza ulaştırma hedefindeyiz. Burada bize katkı sunan gönüllü gençlerimiz oluyor" dedi.
Kızıltepe Gençlik Merkezi çalışanı Mehmet Veysi Beken ise "Burada sağlık çalışanlarımız için siper yapmaya çalışıyoruz. Benim görevim siper tokalarını yapmak" diye konuştu. Kızıltepe Gençlik Merkezi’nde yüz korucusu siper üretiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Yerel
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