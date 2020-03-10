Kızıltepe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına kavuştu
Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.
10.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:05
Mardin 'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.
Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, inşası tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı. Sanayi Mahallesinde yaklaşık bir buçuk dönümlük alanda 900 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen yeni hizmet binasında bir 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu, müdür ve şube müdürleri odaları ile milli eğitim hizmet birimleri yer alıyor.
Uzun yıllar ilçe merkezinde Halk eğitim merkezi yanında bulunan binada hizmet veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, binanın fiziki yetersizliği nedeniyle yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, yeni hizmet binasının en az 20-30 yıl ilçeye hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi. - MARDİN
Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, inşası tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı. Sanayi Mahallesinde yaklaşık bir buçuk dönümlük alanda 900 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilen yeni hizmet binasında bir 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu, müdür ve şube müdürleri odaları ile milli eğitim hizmet birimleri yer alıyor.
Uzun yıllar ilçe merkezinde Halk eğitim merkezi yanında bulunan binada hizmet veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, binanın fiziki yetersizliği nedeniyle yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, yeni hizmet binasının en az 20-30 yıl ilçeye hizmet verecek kapasitede olduğunu söyledi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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