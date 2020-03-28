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Kızıltepe'nin gönül elçileri evde börek yapıp yaşlılara götürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gönül Elçileri ekibi evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ulaştırıyor.

28.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:40
Kızıltepe'nin gönül elçileri evde börek yapıp yaşlılara götürüyor
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde Gönül Elçileri ekibi evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ulaştırıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi doğrultusunda, Kızıltepe'de Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, Kızıltepe Gönül Elçileri ekibi de evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri paketleyerek yaşlılara ulaştırdı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam da evde yaptığı pastaları paketleyerek ilçedeki yaşlılara gönderdi. Çektiği video ile 'Evde Kal Türkiye' çağrısına destek veren Dilek Çam, "Bizler evimizdeyiz. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın yanındayız. Evinde kal Kızıltepe" dedi. - MARDİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Gönül Elçileri, Koronavirüs, Kızıltepe, Mardin, Güncel

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