Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı

Korona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu.

04.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:25
Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı
Korona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için özel kıyafetleriyle denetim yaptı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Korona salgını sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Yasağın ardından Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri özel kıyafetlerle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için denetimler gerçekleştirdi. Ekipler kimlik kontrolü yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler vatandaşların maske takması için uyarılarda bulundu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kızıltepe, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kızıltepe polisi özel kıyafetle 20 yaş altı denetimi yaptı - Haberler

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:38: COVİD 19 hastasına stent takıldı - Haberler 14:38: Diyarbakır'da Korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Haberler 14:38: TBMM Başkanı Şentop, Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yılında andı - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 14:35: Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler