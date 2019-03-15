Kızıltepe Ulu Cami İbadete Açıldı

Kaynak: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de 2015'ten beri devam eden restorasyon çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 8 milyon liraya mal olan, Artuklulardan kalan tarihi cami kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.Kızıltepe'de bulunan yaklaşık 815 yıllık tarihi Ulu Cami, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında restorasyona alındı. Caminin kubbesi titanyum kaplama, taş konservasyonu yapılarak 4 yıl aradan sonra aslına uygun bir şekilde tekrar ibadete açıldı. Açılışa Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Alihür Ata, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Alihür Ata, Ulu Cami'nin 1184 yılında yapımına başlandığını ve 1204 yılında ise tamamlandığını söyledi. Ata, "Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Kubbemizde hasar vardı, güçlendirme ihtiyacı vardı, kubbemiz güçlendirildi. Sonra üzerine titanyum kaplama yapıldı, ardında taş konservasyonu yapıldı. Bozulma olan yerlerde bunların konservasyonu yapıldı. Yani genel anlamda yapılması gereken ne varsa yapıldı. Günümüz restorasyon ilkeleri açısından da gereken hassasiyet ve özen gösterildi. Minimum müdahaleyle maksimum korumayı amaçladık her eserimizde olduğu gibi. Amacımız özgünlüğünü yitirmesin, özgün parçalar yerini korusun. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu karar veriyor, projelerimizi onlar onaylıyor. Onlar onaylamadan bir müdahale yapamıyoruz. Yaklaşık 8 milyon lira civarında bir rakama mal oldu bu camimizin onarımı. 1966'dan sonra yapılan en önemli en esaslı restorasyon bu oldu, Mardin ve Kızıltepe'ye hayırlı olsun" dedi.AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ise, küçükken camide Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıklarını söyledi. Özkan, caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından cami, kılınan cuma namazı ile tekrar ibadete açıldı. - MARDİN