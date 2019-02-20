Kızıltepe'ye Modern Ticaret Borsası Yapılacak

Kaynak: İHA

Mardin'in Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan Mardin gıda analiz ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi projesinin sözleşmesi imzalandı.DİKA toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı Veysi Duyan, Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun ile Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.İmza töreni öncesi bir konuşma yapan DİKA Genel Sekreteri Altındağ, proje ile Mardin'e büyük bir katkı sağlayacaklarını söyledi. Altındağ, "Kızıltepe Ticaret Borsası ile imzalayacağımız projeyle dokuz ile hitap edecek bir laboratuvar kurulacaktır. Mardin'in gıda sektörü değer zincirinin iyileştirilmesi amacıyla kurulacak olan modern gıda analiz ve ticaret altyapısı, gıda sektöründe rekabetçiliğin artırılmasına ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine yol açacaktır. Tam teşekküllü modern Ticaret Borsası merkezinin kurulmasıyla, Mardin'de tahıl üretimi başta olmak üzere tarımsal üretim ve ticaretini yapanlar ile Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan imalatçı firmalar yararlanacaktır" dedi.Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin ise, özellikle gıda analiz laboratuvarı sayesinde tarım ve gıda ürünlerinin katma değerinin arttırılması, çiftçilerin kaliteli ürün üretmelerine, tüccar ve tarımsal ürün tedarikçilerinin kaliteli ürüne erişimlerinin sağlanacağını söyledi. Şahin, "Böylece ürünlerde kalite fiyat dengesinin bulunması, yerel gıda üreticilerinin kalite kontrolü yapılmış ürünler kullanması, bölgede üretilen tarım ve gıda ürünleri için alternatif pazarlar oluşturulması sonucunda e-pazar faaliyetlerine geçiş yapılması hedeflenmektedir" diye konuştu.Şahin kendilerine bu projede destek veren başta Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.Toplam bütçesi 12 milyon Türk lirası olan projeye DİKA tarafından 4 milyon lira hibe sağlanacağı öğrenildi. - MARDİN