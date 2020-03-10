Kızıltepeli asker son yolculuğuna uğurlandı
Kızıltepeli asker son yolculuğuna uğurlandı Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mardinli piyade er Rüzgar Demir son yolculuğuna uğurlandı.
10.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:08
Kızıltepeli asker son yolculuğuna uğurlandı
MARDİN - Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mardinli piyade er Rüzgar Demir son yolculuğuna uğurlandı.Ardahan'daki 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan Mardinli piyade er Rüzgar Demir (21), sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdi. Vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Demir'in cenaze namazı Kızıltepe Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, askeri erkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazından sonra Demir'in naaşı Mezopotamya Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
MARDİN - Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mardinli piyade er Rüzgar Demir son yolculuğuna uğurlandı.Ardahan'daki 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan Mardinli piyade er Rüzgar Demir (21), sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdi. Vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Demir'in cenaze namazı Kızıltepe Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, askeri erkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazından sonra Demir'in naaşı Mezopotamya Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: İHA
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