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Kızıltepeli gönüllü kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup gönüllü kadın, ilçedeki sağlık çalışanları için günde 750 maske üretiyor.

29.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:24
Kızıltepeli gönüllü kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bir grup gönüllü kadın, ilçedeki sağlık çalışanları için günde 750 maske üretiyor.

Kızıltepe Kaymakamlığı Aile ve Destek Merkezi kursiyer ve usta öğreticisi 7 kadın, kaymakamlığın maddi desteğiyle temin edilen malzemelerle sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla maske üretmeye başladı. 2 usta öğretici ve 5 kursiyerden oluşan gönüllü grup, günlük 750 maske üretiyor.

Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Koordinatörü Aslı Gülden Çiçek, "Merkez olarak sağlık çalışanlarımızın yanında bizler de varız demek adına 2 usta öğretici ve 5 gönüllü kursiyerimizle beraber maske üretimine başladık. Gün içerisinde 750'ye kadar maske üretimimiz var. Öğrenci ve öğretmenlerimizin el alışkanlığı arttığı süre içerisinde sayımız artacaktır. Sağlık çalışanlarının bizler için vermiş oldukları bu fedakarca çalışmalarından ötürü onlara teşekkür ediyorum. Bizler de sizlerin yanınızdayız diyorum" dedi.

Kızıltepelilerin sokağa çıkmaması için çağrıda bulunan Çiçek, "Kızıltepe, Türkiyem evde kal, biz sizler için dışarıdayız" diye konuştu.

Kursiyerlerden Selma Dinler, korona virüs sebebiyle sağlık çalışanlarının korunması için maske diktiklerini söyledi. Dinler, "Onlar bizim için ailelerini bırakıp hastanelerde mücadele ederken, bizler de onlar için fedakarlık yapıp burada maske yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Gönüllü kadınlardan Cahide Işık da, "Gece gündüz bizim için çalışan sağlık çalışanlarımız için 7 kadın maske üretiyoruz. Onlar bizim için gece gündüz fedakarlık yapıyor. Biz de onlara burada maske yaparak destek olmaya çalışıyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel

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