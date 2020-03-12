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Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu

Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kütüphaneyi tanımak için okullarından çıkarak ilçe kütüphane bahçesinde kitap okudu.

12.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:03
Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu
MARDİN - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kütüphaneyi tanımak için okullarından çıkarak ilçe kütüphane bahçesinde kitap okudu.
23 Nisan İlkokulu birinci sınıf öğrencileri öğretmenleri ile kitap okuma saatlerini sınıf yerine dışarıda geçirdi. İlçe kütüphanesi bahçesine gelen öğrenciler hikaye kitapları okudu. Öğrenciler etkinlik sayesinde hem kitap okudu hem de kütüphaneyi tanıma fırsatı buldu.
Okulun rehber öğretmeni Benazir Dündar, "Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için buraya geldik. Çocukların küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden çocuklarla vakit geçirmeye geldik" dedi.
Öğrenciler de okumayı çok sevdiklerini söyleyerek güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
(SGN-YRT-Y) Kızıltepeli öğrenciler kütüphane bahçesinde kitap okudu

Kaynak: İHA

Etiketler : Kızıltepe, Mardin, Yerel

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