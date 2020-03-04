Kızılyıldız: 66-63

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Spiros Gkontas, Gytis Vilius

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 5, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 5, Lauvergne 3, Thomas 4, Kalinic 10, de Colo 9, Williams 9, Vesely 7, Ali Muhammed 8

KIZILYILDIZ: Brown 14, Lazic 2, Baron 3, Jagodic-Kuridza 8, Stimac 2, Punter 14, Perperoglou 8, Davidovac 3, Gist 9, Lucas, Ojo

1'İNCİ ÇEYREK: 22-20

İLK YARI: 41-37

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 51-51

Turkish Airlines Euroleague'in 27'nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti.

- İstanbul