27.06.2019 13:54
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Kızılyıldız, Derrick Brown'u transfer etti

Kızılyıldız, Derrick Brown

Bu sezon Euroleague'de mücadele edecek olan Sırp ekibi Kızılyıldız, Anadolu Efes ile sözleşmesi biten ABD'li basketbolcu Derrick Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon Euroleague'de mücadele edecek olan Sırp ekibi Kızılyıldız, Anadolu Efes ile sözleşmesi biten ABD'li basketbolcu Derrick Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sırp temsilcisi Kızılyıldız, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon THY Euroleague'de de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlılar, kadrosuna son olarak Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Derrick Brown'u kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Derrick Brown ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

31 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Efes ile sözleşmesi olmasına rağmen kadroda yer almamış, sezonu boş geçirmişti.

ABD'li oyuncu Euroleague'de 2017-2018 sezonunda 7.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Anadolu Efes , Amerika Birleşik Devletleri , Spor

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